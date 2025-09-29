Campinas soma 8,7 mil multas por conversão proibida em 2025

Entre janeiro e agosto de 2025, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) aplicou 8.769 multas por desrespeito à sinalização, principalmente por conversões proibidas e transposição irregular de pista. O número representa alta de 87% em relação ao mesmo período de 2024, quando haviam sido registradas cerca de 4.700 infrações.

O levantamento mostra que 7.556 autuações foram por transposição irregular de pista, 1.106 por conversão proibida à esquerda e 107 por conversão proibida à direita. A fiscalização ocorreu por meio de agentes de mobilidade e do videomonitoramento da cidade.

O cruzamento da avenida Dr. Moraes Salles com a rua Irmã Serafina aparece como o campeão de infrações, concentrando a maior parte das transposições irregulares. Outro ponto de destaque é o entroncamento das avenidas Amoreiras e Prefeito Faria Lima, na região do São Bernardo, que passou a ser fiscalizado em junho.