Campinas retoma prédio do Hospital de Amor para ampliar oncologia

A Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (29) o decreto que oficializa a retomada da posse da área que abrigava o Hospital de Amor. O espaço, cedido à instituição em 2016, será assumido pela Secretaria Municipal de Saúde e transformado em uma unidade de atendimento oncológico de média complexidade.

A estrutura começará a ser equipada na primeira quinzena de outubro, e a previsão é que os atendimentos tenham início gradativo até o fim do ano. O objetivo é reforçar o rastreamento e o diagnóstico precoce de tumores, oferecendo tratamentos menos invasivos e mais eficazes para os pacientes do SUS Municipal.

A medida faz parte da reorganização da rede de saúde que já vem sendo implementada desde a criação do Centro de Exames e Especialidades Médicas (CEEM), em dezembro de 2024. Segundo a Prefeitura, o modelo seguirá parâmetros de qualidade já adotados pelo Hospital de Amor, com segurança jurídica e garantia de continuidade no atendimento durante a transição. O Ministério Público do Trabalho (MPT-15) foi comunicado sobre a mudança.