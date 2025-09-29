Jovem é preso por roubo violento de motocicletas em Campinas

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (28) em Campinas, após confessar à Polícia Militar participação no roubo de uma motocicleta de alto valor na região de Sousas. O crime foi cometido em dupla, com uso de arma de fogo e extrema ameaça à vítima, segundo relatos no boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial. Durante a prisão, o suspeito também revelou onde havia escondido o veículo e os pertences do proprietário.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30, após um assalto à mão armada na Avenida Mário Garnero. A vítima, um empresário de 65 anos, trafegava com sua moto Triumph Tiger 1200 quando foi abordada por dois criminosos em outra motocicleta, uma Kawasaki Versys verde. O garupa, armado, chegou a disparar para o alto e obrigou o empresário a entregar a chave do veículo, fugindo com ambas as motos.
Durante patrulhamento no bairro Vida Nova, por volta das 16h30, os policiais avistaram a motocicleta Versys — que também havia sido roubada dias antes, em 25 de setembro — sendo conduzida por um único indivíduo. O condutor desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Na Estrada do Friburgo, área rural, ele perdeu o controle e caiu. Mesmo com escoriações no rosto, resistiu brevemente à abordagem.
O suspeito carregava a chave da moto roubada instantes antes. Questionado, confessou o envolvimento no crime e afirmou ter cometido o roubo em companhia de um comparsa, cujo paradeiro não foi revelado. Ele ainda indicou o local onde a moto Triumph havia sido escondida — uma obra em construção na Rua Cleonice Maria Braga Saia, no Parque Aeroporto. A moto estava intacta.
Os policiais seguiram para o endereço e localizaram o veículo. Em seguida, ele também indicou onde havia deixado o baú da moto com pertences da vítima. O acessório foi encontrado com sua namorada, uma jovem de 19 anos, na Rua Waldemar Silveira. Segundo ela, o jovem havia deixado o baú dizendo que tinha comprado o objeto e retornaria mais tarde para buscá-lo.
Foram recuperados objetos como uma jaqueta Tex, luvas de motociclista, o baú e documentos pessoais. Já os retrovisores da moto e um protetor de manopla não foram localizados. O empresário reconheceu a moto Versys usada pelos autores como sendo a mesma observada no assalto, embora não tenha conseguido identificar pessoalmente. A arma utilizada no crime não foi encontrada.
A motocicleta Versys também era produto de roubo, subtraída de outro homem, de 45 anos, no Jardim Cura D'Ars. No dia 25, ele foi agredido com coronhada durante o assalto, e seus pertences, como jaqueta, capacete, mochila, óculos e cartões bancários, foram levados. Um dos cartões chegou a ser utilizado em compras no valor de R$ 2.500. Parte dos objetos foi recuperada.
Diante das evidências, o delegado de plantão decretou prisão em flagrante por roubo qualificado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas, além de representar pela prisão preventiva. A moto Versys será periciada e recolhida ao pátio de Cosmópolis.
O acusado foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º DP de Campinas, onde permanecerá à disposição da Justiça.