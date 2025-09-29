Jovem é preso por roubo violento de motocicletas em Campinas

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (28) em Campinas, após confessar à Polícia Militar participação no roubo de uma motocicleta de alto valor na região de Sousas. O crime foi cometido em dupla, com uso de arma de fogo e extrema ameaça à vítima, segundo relatos no boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial. Durante a prisão, o suspeito também revelou onde havia escondido o veículo e os pertences do proprietário.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30, após um assalto à mão armada na Avenida Mário Garnero. A vítima, um empresário de 65 anos, trafegava com sua moto Triumph Tiger 1200 quando foi abordada por dois criminosos em outra motocicleta, uma Kawasaki Versys verde. O garupa, armado, chegou a disparar para o alto e obrigou o empresário a entregar a chave do veículo, fugindo com ambas as motos.

Durante patrulhamento no bairro Vida Nova, por volta das 16h30, os policiais avistaram a motocicleta Versys — que também havia sido roubada dias antes, em 25 de setembro — sendo conduzida por um único indivíduo. O condutor desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Na Estrada do Friburgo, área rural, ele perdeu o controle e caiu. Mesmo com escoriações no rosto, resistiu brevemente à abordagem.