Homem agride mãe e irmã, foge, mas é preso ao voltar para casa

Um homem foi preso na noite de domingo (28) no Jardim Santa Terezinha, em Mogi Guaçu, acusado de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência. A prisão foi feita pela Polícia Militar durante patrulhamento, quando os agentes localizaram um indivíduo com as mesmas características de um agressor procurado horas antes.
De acordo com a ocorrência, o suspeito havia agredido a própria mãe e a irmã mais cedo, mas conseguiu fugir da primeira ação policial. Na ocasião, a Justiça expediu uma medida protetiva para garantir a segurança das vítimas.
Ao ser abordado, ele não portava nada ilegal, mas os policiais confirmaram que se tratava do autor das agressões. A prisão foi efetuada por descumprimento da medida protetiva recém-decretada.
O homem foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.