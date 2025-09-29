Hospital da PUC inicia transplantes de coração e vira referência

No Setembro Verde, campanha de conscientização sobre doação de órgãos, o Hospital PUC-Campinas anunciou que passou a integrar oficialmente a rede de transplantes cardíacos do Brasil. A habilitação amplia o acesso da população a um hospital terciário de alta complexidade, reduz desigualdades regionais e coloca Campinas como referência no setor.
Segundo a cardiologista Luana Monferdini, a medida “descentraliza os procedimentos, evita deslocamentos para centros como São Paulo, reduz tempo de espera e melhora os resultados clínicos. É um avanço que impacta positivamente toda a rede assistencial”, afirmou.
O primeiro transplante foi realizado em 13 de agosto de 2025, em um paciente de 52 anos, portador de doença de Chagas, que aguardava na fila havia cinco meses. O procedimento, conduzido pelo cirurgião cardíaco Gustavo Calado de Aguiar Ribeiro, durou cerca de 2h30. O paciente recebeu alta em apenas 21 dias, demonstrando a eficiência do serviço.
De acordo com o coordenador do Serviço de Cardiologia, Maurício Marson, a meta inicial é de 12 transplantes por ano, com foco em consolidar a PUC-Campinas como centro de referência nacional. A iniciativa envolve uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos.
Para o superintendente do hospital, Aguinaldo Pereira Catanoce, o novo serviço reflete o compromisso da instituição com a inovação: “Investimos em tecnologia de ponta, desde equipamentos de monitoramento avançado até protocolos digitais, garantindo precisão cirúrgica e segurança ao paciente”, destacou.
A fila de transplantes no Brasil é única e segue critérios clínicos estabelecidos pelo Sistema Nacional de Transplantes, sem distinção entre pacientes do SUS ou da saúde suplementar.
A insuficiência cardíaca é a etapa final da maioria das doenças do coração e cerca de 10% dos pacientes evoluem para estágio terminal, exigindo terapias avançadas como o transplante. Apesar da necessidade anual estimada em 1,7 mil procedimentos, em 2024 foram realizados apenas 438 transplantes cardíacos, número muito abaixo da demanda nacional.