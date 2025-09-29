Hospital da PUC inicia transplantes de coração e vira referência

No Setembro Verde, campanha de conscientização sobre doação de órgãos, o Hospital PUC-Campinas anunciou que passou a integrar oficialmente a rede de transplantes cardíacos do Brasil. A habilitação amplia o acesso da população a um hospital terciário de alta complexidade, reduz desigualdades regionais e coloca Campinas como referência no setor.

Segundo a cardiologista Luana Monferdini, a medida “descentraliza os procedimentos, evita deslocamentos para centros como São Paulo, reduz tempo de espera e melhora os resultados clínicos. É um avanço que impacta positivamente toda a rede assistencial”, afirmou.

O primeiro transplante foi realizado em 13 de agosto de 2025, em um paciente de 52 anos, portador de doença de Chagas, que aguardava na fila havia cinco meses. O procedimento, conduzido pelo cirurgião cardíaco Gustavo Calado de Aguiar Ribeiro, durou cerca de 2h30. O paciente recebeu alta em apenas 21 dias, demonstrando a eficiência do serviço.