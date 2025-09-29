29 de setembro de 2025
SAÚDE

Hospital da PUC inicia transplantes de coração e vira referência

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
O 1° procediento cardíaco da unidade foi realizado em 13 de agosto de 2025, em um paciente de 52 anos, com doença de Chagas.
No Setembro Verde, campanha de conscientização sobre doação de órgãos, o Hospital PUC-Campinas anunciou que passou a integrar oficialmente a rede de transplantes cardíacos do Brasil. A habilitação amplia o acesso da população a um hospital terciário de alta complexidade, reduz desigualdades regionais e coloca Campinas como referência no setor.

Segundo a cardiologista Luana Monferdini, a medida “descentraliza os procedimentos, evita deslocamentos para centros como São Paulo, reduz tempo de espera e melhora os resultados clínicos. É um avanço que impacta positivamente toda a rede assistencial”, afirmou.

O primeiro transplante foi realizado em 13 de agosto de 2025, em um paciente de 52 anos, portador de doença de Chagas, que aguardava na fila havia cinco meses. O procedimento, conduzido pelo cirurgião cardíaco Gustavo Calado de Aguiar Ribeiro, durou cerca de 2h30. O paciente recebeu alta em apenas 21 dias, demonstrando a eficiência do serviço.

De acordo com o coordenador do Serviço de Cardiologia, Maurício Marson, a meta inicial é de 12 transplantes por ano, com foco em consolidar a PUC-Campinas como centro de referência nacional. A iniciativa envolve uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos.

Para o superintendente do hospital, Aguinaldo Pereira Catanoce, o novo serviço reflete o compromisso da instituição com a inovação: “Investimos em tecnologia de ponta, desde equipamentos de monitoramento avançado até protocolos digitais, garantindo precisão cirúrgica e segurança ao paciente”, destacou.

A fila de transplantes no Brasil é única e segue critérios clínicos estabelecidos pelo Sistema Nacional de Transplantes, sem distinção entre pacientes do SUS ou da saúde suplementar.

A insuficiência cardíaca é a etapa final da maioria das doenças do coração e cerca de 10% dos pacientes evoluem para estágio terminal, exigindo terapias avançadas como o transplante. Apesar da necessidade anual estimada em 1,7 mil procedimentos, em 2024 foram realizados apenas 438 transplantes cardíacos, número muito abaixo da demanda nacional.

