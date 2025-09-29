Rua Padre Vieira terá interdição para obras de gás nesta segunda

Motoristas que circulam pelo centro de Campinas devem ficar atentos: um trecho da Rua Padre Vieira será interditado nesta segunda-feira (29) para serviços na rede de gás executados pela Comgás. O bloqueio, coordenado pela Emdec, vai das 9h às 17h, podendo se estender caso as condições climáticas atrapalhem os trabalhos.

A interdição acontece na altura do número 734, entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a Rua Cônego Cipião.

Durante o período de obras, a Emdec vai orientar os condutores por meio de um desvio sinalizado, que levará os veículos pela Avenida Dr. Moraes Salles, com passagem pelas ruas Antônio Cesarino e Riachuelo, retornando à Padre Vieira acima do ponto fechado.