29 de setembro de 2025
TRÂNSITO CAMPINAS

Rua Padre Vieira terá interdição para obras de gás nesta segunda

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Bloqueio será na Rua Padre Vieira para obras da Comgás; motoristas terão rota alternativa sinalizada pela Emdec.
Motoristas que circulam pelo centro de Campinas devem ficar atentos: um trecho da Rua Padre Vieira será interditado nesta segunda-feira (29) para serviços na rede de gás executados pela Comgás. O bloqueio, coordenado pela Emdec, vai das 9h às 17h, podendo se estender caso as condições climáticas atrapalhem os trabalhos.

A interdição acontece na altura do número 734, entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a Rua Cônego Cipião.

Durante o período de obras, a Emdec vai orientar os condutores por meio de um desvio sinalizado, que levará os veículos pela Avenida Dr. Moraes Salles, com passagem pelas ruas Antônio Cesarino e Riachuelo, retornando à Padre Vieira acima do ponto fechado.

O tráfego de ônibus não será afetado, e agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para monitorar a movimentação e orientar motoristas.

