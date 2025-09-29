Campinas terá 2 mil exames gratuitos no Outubro Rosa

A programação do Outubro Rosa 2025 da Prefeitura de Campinas vai disponibilizar cerca de 2 mil exames gratuitos de mamografia para mulheres da cidade. O público-alvo são mulheres de 40 a 49 anos que fizeram o exame há mais de um ano e de 50 a 74 anos com última avaliação realizada há mais de dois anos. Não será necessário pedido médico para a realização do exame.

As mamografias serão realizadas em diferentes locais: 800 na carreta do Hospital de Amor, 650 no Craim, 120 no Caism (Unicamp) e 120 na Radiologia Clínica de Campinas (RCC). O agendamento deve ser feito pelo Disque Saúde 160, de segunda a sexta, das 8h às 18h, a partir de quarta-feira (1º).

Outras unidades também vão oferecer exames: Hospital Santa Tereza (200 vagas) e Voluta Medical (80 vagas). Para essas instituições, o agendamento deve ser feito diretamente pelos telefones informados: Santa Tereza (19) 3733-4348 e WhatsApp (19) 99803-1953; Voluta Medical (19) 3790-4999 e WhatsApp (19) 99387-4503.