The Calling volta ao Brasil com show gratuito em Campinas

Campinas será palco de um grande encontro musical no próximo 19 de outubro, com show gratuito da banda norte-americana The Calling, marcada pelo sucesso internacional “Wherever You Will Go”. A apresentação será na Praça Arautos da Paz, dentro do projeto Orbital Rock – edição Rockphonic.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Antes do show principal, o público poderá acompanhar as bandas Cura, Makna e outros grupos que representam a cena musical local, regional e estadual. O evento terá início às 12h e vai até as 21h, incluindo todas as atrações e a apresentação internacional.
Formada atualmente por Alex Band (vocal, guitarra rítmica e baixo ocasional), Daniel Damico (guitarra solo, teclados e backing vocals) e Dom Liberati (baixo), a banda retorna ao Brasil após uma turnê de sucesso em 2024, que contou com mais de 20 apresentações esgotadas.
O repertório promete relembrar os grandes sucessos dos anos 2000 e 2010, como “Wherever You Will Go”, “Adrienne”, “Things Don’t Always Turn Out That Way” e “Stigmatized”.