NA CADEIA

Baep prende homem por tráfico e tentativa de suborno

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Baep
Suspeito tentou subornar agentes após ser flagrado com 336 microtubos de cocaína em Hortolândia.
Um homem de 25 anos foi preso em flagrante em Hortolândia, acusado de tráfico de drogas e corrupção ativa, após perseguição policial e tentativa de subornar agentes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia).

A ação começou durante patrulhamento no Jardim Nova Hortolândia, região conhecida pela venda de entorpecentes. Ao avistar a viatura, o suspeito acelerou o carro e desobedeceu à ordem de parada. Após breve perseguição, os policiais conseguiram interceptá-lo.

Na abordagem, o homem jogou dinheiro no chão. Durante revista no veículo, os agentes encontraram 336 microtubos de cocaína, totalizando 476 gramas, escondidos sob o banco traseiro. Neste momento, ele tentou subornar os policiais, oferecendo o dinheiro que tinha consigo e prometendo entregar mais em sua residência.

Além da droga, os PMs apreenderam R$ 863 em espécie, um celular e o veículo utilizado. O homem foi levado à delegacia e permanece preso à disposição da Justiça.

