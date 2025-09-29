Baep prende homem por tráfico e tentativa de suborno

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante em Hortolândia, acusado de tráfico de drogas e corrupção ativa, após perseguição policial e tentativa de subornar agentes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A ação começou durante patrulhamento no Jardim Nova Hortolândia, região conhecida pela venda de entorpecentes. Ao avistar a viatura, o suspeito acelerou o carro e desobedeceu à ordem de parada. Após breve perseguição, os policiais conseguiram interceptá-lo.
Na abordagem, o homem jogou dinheiro no chão. Durante revista no veículo, os agentes encontraram 336 microtubos de cocaína, totalizando 476 gramas, escondidos sob o banco traseiro. Neste momento, ele tentou subornar os policiais, oferecendo o dinheiro que tinha consigo e prometendo entregar mais em sua residência.
Além da droga, os PMs apreenderam R$ 863 em espécie, um celular e o veículo utilizado. O homem foi levado à delegacia e permanece preso à disposição da Justiça.