Baep prende homem por tráfico e tentativa de suborno

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante em Hortolândia, acusado de tráfico de drogas e corrupção ativa, após perseguição policial e tentativa de subornar agentes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia).

A ação começou durante patrulhamento no Jardim Nova Hortolândia, região conhecida pela venda de entorpecentes. Ao avistar a viatura, o suspeito acelerou o carro e desobedeceu à ordem de parada. Após breve perseguição, os policiais conseguiram interceptá-lo.

Na abordagem, o homem jogou dinheiro no chão. Durante revista no veículo, os agentes encontraram 336 microtubos de cocaína, totalizando 476 gramas, escondidos sob o banco traseiro. Neste momento, ele tentou subornar os policiais, oferecendo o dinheiro que tinha consigo e prometendo entregar mais em sua residência.