Dois são presos com 38 kg de fios em operação na região central

Em uma operação realizada na noite de sábado (27), o Grupo de Ações Especiais (GAE) da Guarda Municipal de Campinas apreendeu 38 quilos de fios, sendo 4 kg de cabos de telefonia e 34 kg de cobre, durante uma ação de combate a furto e receptação no Centro da cidade.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A operação foi desencadeada após denúncia anônima sobre crimes em um ferro-velho na Rua Duque de Caxias. No local, os guardas encontraram 1,6 kg de fios de uma empresa de telefonia, reconhecidos por um representante da companhia. O proprietário admitiu ter comprado o material.
Outro homem também foi localizado no espaço, portando 2,4 kg da mesma fiação com intenção de vender.
Os dois foram levados ao 1º Distrito Policial, autuados em flagrante por receptação e permanecem à disposição da Justiça. O material da empresa de telefonia foi devolvido ao representante legal.
A operação integra as ações para coibir furtos de cabos e fios metálicos, prática que causa prejuízos e transtornos à população e empresas do município.