Dois são presos com 38 kg de fios em operação na região central

Em uma operação realizada na noite de sábado (27), o Grupo de Ações Especiais (GAE) da Guarda Municipal de Campinas apreendeu 38 quilos de fios, sendo 4 kg de cabos de telefonia e 34 kg de cobre, durante uma ação de combate a furto e receptação no Centro da cidade.

A operação foi desencadeada após denúncia anônima sobre crimes em um ferro-velho na Rua Duque de Caxias. No local, os guardas encontraram 1,6 kg de fios de uma empresa de telefonia, reconhecidos por um representante da companhia. O proprietário admitiu ter comprado o material.

Outro homem também foi localizado no espaço, portando 2,4 kg da mesma fiação com intenção de vender.