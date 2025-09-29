RMC deve ter calor acima de 30°C antes da chegada da chuva

A expectativa de chuvas na RMC (Região Metropolitana de Campinas) foi revisada e as precipitações devem ocorrer entre segunda-feira (29) e terça-feira (30), segundo o último boletim meteorológico.

Enquanto a população aguarda o alívio da chuva, os termômetros devem registrar mínimas próximas de 20°C e máximas acima dos 30°C. Apesar da previsão de precipitações, não há indicação de temporais ou ventanias.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.