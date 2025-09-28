28 de setembro de 2025
Obras na rede de gás forçam interdição em rua do Centro nesta 2ª

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Agentes da Emdec estarão orientando população durante interdição
Agentes da Emdec estarão orientando população durante interdição

Um trecho da Rua Padre Vieira, na região central de Campinas, será interditado nesta segunda-feira, 29, para obras de implantação de rede de gás realizadas pela Comgás.

De acordo com a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) o bloqueio acontece na altura do número 734, entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a Rua Cônego Cipião, a partir das 9h, com previsão de liberação até as 17h. O prazo pode variar conforme as condições climáticas.

Durante a interdição, os motoristas que seguem no sentido Centro–bairro deverão utilizar a Avenida Dr. Moraes Salles, seguir pela Rua Antônio Cesarino, depois pela Rua Riachuelo e retornar à Rua Padre Vieira acima do ponto bloqueado. A Emdec informou que todo o percurso será devidamente sinalizado.

O fechamento da via não terá impacto sobre as linhas do transporte coletivo municipal que circulam na região. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para monitorar o tráfego e orientar os motoristas.

Para dúvidas sobre a circulação, a população pode entrar em contato pelo telefone 118, o “Fale Conosco Emdec”.

