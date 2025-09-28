Obras na rede de gás forçam interdição em rua do Centro nesta 2ª

Um trecho da Rua Padre Vieira, na região central de Campinas, será interditado nesta segunda-feira, 29, para obras de implantação de rede de gás realizadas pela Comgás.



De acordo com a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) o bloqueio acontece na altura do número 734, entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a Rua Cônego Cipião, a partir das 9h, com previsão de liberação até as 17h. O prazo pode variar conforme as condições climáticas.

Durante a interdição, os motoristas que seguem no sentido Centro–bairro deverão utilizar a Avenida Dr. Moraes Salles, seguir pela Rua Antônio Cesarino, depois pela Rua Riachuelo e retornar à Rua Padre Vieira acima do ponto bloqueado. A Emdec informou que todo o percurso será devidamente sinalizado.