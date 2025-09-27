Autor de feminicídio se entrega à polícia após 7 dias foragido

Foi preso na tarde de sexta-feira (26) Bruno William da Silva, acusado de assassinar a esposa, Larissa dos Santos Silva, de 29 anos, a tiros no último sábado (20). O crime, classificado como feminicídio, ocorreu no Conjunto Habitacional Vida Nova, em Campinas.

O acusado se apresentou espontaneamente à Polícia Civil na companhia de um advogado. De acordo com as autoridades, ele afirmou estar arrependido e que cometeu o crime em um momento de explosão. Bruno também disse que decidiu se entregar por receio de represálias ou ameaças.

A tragédia aconteceu na manhã de sábado, dentro da residência do casal, localizada na Rua Júlio Fabretti. Os quatro filhos do casal, com idades entre 14 anos e mais novos, estavam em casa no momento do assassinato.