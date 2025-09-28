Polo Shopping recebe exposição sobre o restauro da Igreja Matriz

O projeto de restauro, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), tem como objetivo preservar o patrimônio e valorizar sua arquitetura colonial. A exposição pode ser visitada gratuitamente até o dia 5 de segunda a domingo, das 10h às 22h.

O Polo Shopping Indaiatuba está com uma exposição dedicada à história e ao processo de restauro da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, um dos principais símbolos religiosos e culturais da cidade.

A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, construída em 1830 em taipa de pilão, é um dos marcos históricos mais importantes de Indaiatuba. Sua origem remonta ao final do século XVIII, quando a descoberta de uma imagem de Nossa Senhora levou à construção de uma capela, que passou a homenagear Nossa Senhora da Candelária.

Tombada como patrimônio cultural, a Igreja preserva sua arquitetura colonial e mantém forte vínculo com a comunidade, sendo palco de celebrações tradicionais como a Festa da Padroeira, em janeiro.

Mais do que espaço religioso, representa a memória e a identidade cultural da cidade, perpetuando história e fé para as próximas gerações.