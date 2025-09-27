Emdec realiza operação para a partida Ponte Preta e Náutico

A Ponte Preta enfrenta o Náutico pela 4ª rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será neste sábado (27), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realiza operação de trânsito no entorno do estádio.

As ações da Emdec começaram na madrugada do sábado (27), com a reserva de vagas em trechos das ruas Casper Líbero, Fernando Costa e Capitão Pedro de Alcântara. A partir das 7h uma viatura começou a fiscalizar os estacionamentos proibidos nas reservas de vagas

A partir das 14h ocorrem os bloqueios viários nas proximidades do estádio. Serão 13 pontos de bloqueios totais. Os fechamentos ocorrem nos acessos para a rua Casper Líbero, pelas vias Afonso Pena, Frei José de Monte Carmelo, Salvador Caruso e Fernando Costa. Também no cruzamento da rua Capitão Pedro de Alcântara com Dr. Tito Joaquim de Lemos, Luzitana; e rua Fernando Costa com a rua Thomaz Ortale. Na Tomaz Ortale haverá um bloqueio no entroncamento com a avenida Monte Castelo.