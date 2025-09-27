Em menos de 24 horas, GCM de Mogi Guaçu captura dois foragidos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu cumpriu, na manhã desta sexta-feira (26), um mandado de prisão contra uma mulher de 46 anos por tráfico de drogas. A ação ocorreu menos de 24 horas após a prisão de um homem de 42 anos, procurado por furto, na mesma região do Centro.

De acordo com o relatório da GCM, os agentes Ralph e Lucas foram acionados para atender a ocorrência. O mandado contra a mulher era do tipo "regressão cautelar", e ela tinha uma pena restante de dois anos e três meses para cumprir em regime semiaberto.

A coincência entre os dois casos está no motivo que levou os procurados à delegacia: ambos tiveram os mandados de prisão detectados quando buscavam a renovação de documentos pessoais.