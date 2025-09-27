PM desarticula ponto que tinha ‘elevador’ para drogas em Pedreira

Em uma ação na noite de quinta-feira (25), no Parque Bela Vista, em Pedreira, a Polícia Militar desarticulou um ponto de venda de drogas que funcionava de forma peculiar: as vendas eram feitas pela janela do segundo andar de um sobrado, utilizando um pote plástico amarrado a uma corda. Dois indivíduos foram presos, sendo um deles procurado por latrocínio, e uma grande variedade de entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico foi apreendida.

A ação teve início durante patrulhamento de rotina. Os policiais flagraram um homem comprando drogas em frente ao sobrado, sendo atendido pelo método do pote e da corda. Ao perceber a viatura, o comprador, que estava em uma motocicleta, tentou fugir, mas foi interceptado. Em depoimento, ele confessou ter adquirido uma porção de crack e um "pino" de cocaína.

Com base nas informações, as equipes, reforçadas por outros policiais, seguiram para o interior do imóvel. Ao acessarem a lateral do prédio por uma escadaria, os militares visualizaram uma mulher na cozinha do local, cercada por diversos objetos sobre uma mesa. Ao se identificarem, a mulher exclamou "perdi" e autorizou a entrada da polícia.