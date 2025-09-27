PM desarticula ponto que tinha ‘elevador’ para drogas em Pedreira

Em uma ação na noite de quinta-feira (25), no Parque Bela Vista, em Pedreira, a Polícia Militar desarticulou um ponto de venda de drogas que funcionava de forma peculiar: as vendas eram feitas pela janela do segundo andar de um sobrado, utilizando um pote plástico amarrado a uma corda. Dois indivíduos foram presos, sendo um deles procurado por latrocínio, e uma grande variedade de entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico foi apreendida.
A ação teve início durante patrulhamento de rotina. Os policiais flagraram um homem comprando drogas em frente ao sobrado, sendo atendido pelo método do pote e da corda. Ao perceber a viatura, o comprador, que estava em uma motocicleta, tentou fugir, mas foi interceptado. Em depoimento, ele confessou ter adquirido uma porção de crack e um "pino" de cocaína.
Com base nas informações, as equipes, reforçadas por outros policiais, seguiram para o interior do imóvel. Ao acessarem a lateral do prédio por uma escadaria, os militares visualizaram uma mulher na cozinha do local, cercada por diversos objetos sobre uma mesa. Ao se identificarem, a mulher exclamou "perdi" e autorizou a entrada da polícia.
No local, os policiais encontraram uma significativa quantidade de drogas já embaladas para venda, dinheiro, celulares, balanças de precisão e a corda com o pote utilizado nas transações. A mulher assumiu a responsabilidade pelo material ilícito, isentando a mãe, o namorado e outro homem que estava no local – este último, identificado como o responsável por operar o sistema de venda pela janela.
Durante a abordagem, verificou-se que o homem encarregado das vendas possuía um mandado de prisão em aberto por crime de latrocínio (roubo seguido de morte) na cidade de Pedreira.
Prisões e Apreensões:
Após perícia, o caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. Foram mantidos presos:
· A mulher, por tráfico de drogas.
· O homem, por tráfico e pelo mandado de prisão por latrocínio.
A mãe e o namorado da mulher, assim como o comprador flagrado inicialmente, foram liberados após prestarem esclarecimentos.
O total de materiais apreendidos inclui:
· Drogas: 132 porções e 39 minitubos de crack, além de 30,76 gramas da droga a granel; 35 microtubos e 108 saquinhos de cocaína; 24 porções de maconha; 3 unidades de haxixe e 88,93 gramas de um pó branco.
· Itens do tráfico: 2 balanças de precisão, 9 celulares, embalagens vazias, uma corda com um pote plástico e R$ 1.365,20 em dinheiro.