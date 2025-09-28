Velocidade e álcool causaram 17 mortes no trânsito de Campinas

O excesso de velocidade e a associação de álcool e direção seguem como os fatores mais letais do trânsito campineiro em 2025. Até agosto, os dois comportamentos resultaram em 17 mortes em vias urbanas, segundo levantamento preliminar da Emdec.

No período, foram registrados 47 óbitos em ruas e avenidas da cidade. Entre os casos com fatores de risco analisados, 33% envolveram alta velocidade e 23% consumo de bebidas alcoólicas. Ao todo, 90 pessoas morreram em acidentes somando vias urbanas e rodovias, número 20% menor que o do ano passado, quando foram contabilizadas 113 mortes.

A tendência de redução é confirmada na comparação mensal: de 21 mortes em julho para 11 em agosto, queda de 48%.

Motociclistas seguem como principais vítimas