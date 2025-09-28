Velocidade e álcool causaram 17 mortes no trânsito de Campinas

O excesso de velocidade e a associação de álcool e direção seguem como os fatores mais letais do trânsito campineiro em 2025. Até agosto, os dois comportamentos resultaram em 17 mortes em vias urbanas, segundo levantamento preliminar da Emdec.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
No período, foram registrados 47 óbitos em ruas e avenidas da cidade. Entre os casos com fatores de risco analisados, 33% envolveram alta velocidade e 23% consumo de bebidas alcoólicas. Ao todo, 90 pessoas morreram em acidentes somando vias urbanas e rodovias, número 20% menor que o do ano passado, quando foram contabilizadas 113 mortes.
A tendência de redução é confirmada na comparação mensal: de 21 mortes em julho para 11 em agosto, queda de 48%.
Motociclistas seguem como principais vítimas
Os motociclistas representaram 49% das mortes em vias urbanas neste ano. Foram 23 vidas perdidas, contra 28 no mesmo período de 2024, uma redução de 18%. Já entre os pedestres, o alerta continua: 18 mortes até agosto, o equivalente a 38% do total.
Desde janeiro, Campinas não registra morte de ciclista – houve apenas um caso no início do ano. Outros cinco óbitos envolveram ocupantes de automóveis e caminhões.
Pedestres e sinalização também preocupam
Além de álcool e velocidade, o comportamento inadequado de pedestres e o desrespeito à sinalização aparecem como causas recorrentes. Foram sete mortes ligadas a falhas de atenção ou descuido de responsáveis e cinco em situações de infrações contra placas ou sinalização de solo.
A Emdec credita os resultados positivos às ações permanentes de fiscalização, sinalização e educação. Entre janeiro e agosto, foram aplicados 124 mil m² de sinalização de solo, instaladas 4,4 mil placas de trânsito e executadas 190 rampas de acessibilidade.
Também foram realizadas 206 operações conjuntas com PM e GM, resultando em 7,9 mil infrações. No mesmo período, cinco radares foram realocados e três novos pontos de videomonitoramento foram ativados.
Na área educativa, 276 atividades alcançaram 37,4 mil pessoas. Em setembro, a Semana da Mobilidade Urbana reforçou as ações, com lançamento do relatório de sinistralidade de 2024, que registrou 156 mortes no trânsito.