GCM de Valinhos prende foragido por estupro de vulnerável

Um pintor de 34 anos, procurado pela Justiça desde 2021 por estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta quinta-feira (25) em Valinhos, na divisa com Campinas. A captura foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), após o sistema de monitoramento do Centro de Operações e Inteligência (COI) identificar o veículo do suspeito em circulação.

O alerta emitido pelas câmeras de inteligência permitiu a interceptação imediata. O homem, que já possui antecedentes por falsidade ideológica e adulteração de placa de veículo, teve a prisão confirmada pela Polícia Civil e permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com a GCM, o mandado de prisão estava em aberto há quatro anos. “Mais uma vez, a tecnologia aliada ao trabalho ostensivo de nossas equipes mostra resultados concretos na captura de criminosos perigosos”, afirmou o comandante da corporação, Anderson Gomes.