26 de setembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA CADEIA

GCM de Valinhos prende foragido por estupro de vulnerável

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Procurado por estupro de vulnerável desde 2021 foi capturado após ser identificado por câmeras do sistema de inteligência da GCM.
Procurado por estupro de vulnerável desde 2021 foi capturado após ser identificado por câmeras do sistema de inteligência da GCM.

Um pintor de 34 anos, procurado pela Justiça desde 2021 por estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta quinta-feira (25) em Valinhos, na divisa com Campinas. A captura foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), após o sistema de monitoramento do Centro de Operações e Inteligência (COI) identificar o veículo do suspeito em circulação.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O alerta emitido pelas câmeras de inteligência permitiu a interceptação imediata. O homem, que já possui antecedentes por falsidade ideológica e adulteração de placa de veículo, teve a prisão confirmada pela Polícia Civil e permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com a GCM, o mandado de prisão estava em aberto há quatro anos. “Mais uma vez, a tecnologia aliada ao trabalho ostensivo de nossas equipes mostra resultados concretos na captura de criminosos perigosos”, afirmou o comandante da corporação, Anderson Gomes.

Comentários

Comentários