TRAGÉDIA

Morre mulher de carro que pegou fogo em acidente na Bandeirantes

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
A vítima voltava do trabalho quando seu carro colidiu com um caminhão, pegou fogo e foi destruído; empresa confirmou o óbito nesta sexta-feira (26).
A empresa Dasa confirmou nesta sexta-feira (26) o falecimento de uma funcionária após um grave acidente na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), ocorrido na noite de quinta-feira (25). A colaboradora, que trabalhava há 12 anos na companhia, não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu por volta do fim da tarde, no km 87 da pista sentido interior, próximo a Campinas. A colisão entre um caminhão e o carro da vítima resultou em um incêndio que destruiu completamente o veículo menor.

De acordo com a concessionária AutoBan, a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave, mas não sobreviveu. O acidente causou forte impacto no trânsito, com a interdição de três faixas e do acostamento, provocando um congestionamento de cerca de sete quilômetros.

Em nota, a Dasa lamentou o ocorrido: “A profissional, que tinha 12 anos de empresa, estava retornando de um dia de trabalho no momento do acidente”. A empresa não divulgou o nome nem a idade da vítima.

