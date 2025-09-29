Obra fecha CS Parque Valença e atende 20 mil em outras unidades

A partir desta segunda-feira, 29 de setembro, os atendimentos do Centro de Saúde Parque Valença passam a ser feitos em outras unidades de Campinas. A medida ocorre devido à nova etapa da reforma do prédio, que receberá R$ 1,31 milhão em investimentos do Fundo Municipal de Saúde e do governo federal.
O CS é referência para quase 20 mil moradores de bairros como Parque Valença I e II, Residencial Novo Mundo, Jardim Lisa e Jardim Maracanã. As obras, conduzidas pela empresa DR3 Engenharia, devem durar dez meses e incluem melhorias na rede elétrica, hidráulica e de drenagem, além da construção de vestiários e depósito de materiais. Com a ampliação, a área passará de 623 m² para quase 700 m².
Em 2024, a unidade já havia recebido troca de pisos e parte da reforma elétrica, com aporte de R$ 350 mil via Termo de Acordo e Compromisso.
Durante o período de reforma, a Secretaria de Saúde definiu um esquema de remanejamento:
- CS Jardim Lisa: consultas médicas e de enfermagem das equipes Amarela, Azul e Rosa, além de coleta de exames em três dias da semana;
- CS Campina Grande: atendimento da equipe Verde;
- CS Vicente Pisani Neto: consultas de homeopatia;
- CS Floresta: odontologia em dias úteis;
- CS Jardim Florence: odontologia aos sábados;
- Administração Regional 13 (AR 13): agentes comunitários e cadastro SUS;
- Subprefeitura do Campo Grande: agendamentos de especialidades.
Serviços como farmácia, vacinação e controle de pressão e glicemia estarão disponíveis em todos os centros de saúde da cidade. A pediatria foi redirecionada para os CSs Sirius Cosmos, Vicente Pisani, Campina Grande e Jardim Lisa, enquanto a ginecologia será atendida nas unidades Sirius Cosmos e Santa Rosa.
As visitas domiciliares permanecem sem alteração.