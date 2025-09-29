Obra fecha CS Parque Valença e atende 20 mil em outras unidades

A partir desta segunda-feira, 29 de setembro, os atendimentos do Centro de Saúde Parque Valença passam a ser feitos em outras unidades de Campinas. A medida ocorre devido à nova etapa da reforma do prédio, que receberá R$ 1,31 milhão em investimentos do Fundo Municipal de Saúde e do governo federal.

O CS é referência para quase 20 mil moradores de bairros como Parque Valença I e II, Residencial Novo Mundo, Jardim Lisa e Jardim Maracanã. As obras, conduzidas pela empresa DR3 Engenharia, devem durar dez meses e incluem melhorias na rede elétrica, hidráulica e de drenagem, além da construção de vestiários e depósito de materiais. Com a ampliação, a área passará de 623 m² para quase 700 m².

Em 2024, a unidade já havia recebido troca de pisos e parte da reforma elétrica, com aporte de R$ 350 mil via Termo de Acordo e Compromisso.