Hospital de Sumaré soma 1,3 milhão de consultas em 25 anos

O Hospital Estadual Sumaré Dr. Leandro Francheschini (HES) celebrou 25 anos de funcionamento com números que reafirmam sua relevância regional e nacional. Desde 1999, já foram 1,38 milhão de consultas ambulatoriais, 418 mil atendimentos de urgência, 207 mil cirurgias e quase 59 mil partos, em sua maioria normais.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A unidade também é reconhecida pelo pioneirismo: em 2022, foi classificada como o melhor hospital público do Brasil e acumula certificações nacionais e internacionais. Além da assistência, tornou-se espaço de ensino e pesquisa, formando mais de 3 mil estudantes da Unicamp em cursos de medicina, enfermagem, nutrição e farmácia.
Durante a cerimônia de aniversário, o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, destacou a dedicação dos profissionais e o investimento contínuo em inovação. “O HES é referência nacional em qualidade e atendimento humanizado, sustentado pelo compromisso com a população”, afirmou.
A gestão segue sob responsabilidade da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp), que renovou contrato por mais cinco anos após vencer chamamento público. O diretor executivo da entidade, Orival Andries Junior, reforçou o desafio de manter o padrão. “Nosso objetivo é aprimorar a eficiência e a humanização do atendimento”, disse.
O reitor da Unicamp, Paulo Cesar Montagner, ressaltou que os resultados são fruto da atuação conjunta da equipe. “Esses indicadores demonstram a experiência adquirida ao longo da trajetória, sempre com foco na qualidade dos serviços médicos”, avaliou.
Para o diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Cláudio Coy, o hospital representa um modelo de integração entre assistência e ensino. Já o superintendente do HES, Maurício Perroud, que atua desde a inauguração, lembrou das primeiras conquistas. “Atendi a paciente número 1 e, desde então, acompanhei transformações que marcaram a história da saúde na região”, afirmou.
A programação especial pelos 25 anos inclui atividades internas voltadas a pacientes, profissionais e parceiros institucionais, reforçando o compromisso do hospital em se renovar a cada etapa com mais qualidade e experiência.