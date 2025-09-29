Hospital de Sumaré soma 1,3 milhão de consultas em 25 anos

O Hospital Estadual Sumaré Dr. Leandro Francheschini (HES) celebrou 25 anos de funcionamento com números que reafirmam sua relevância regional e nacional. Desde 1999, já foram 1,38 milhão de consultas ambulatoriais, 418 mil atendimentos de urgência, 207 mil cirurgias e quase 59 mil partos, em sua maioria normais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A unidade também é reconhecida pelo pioneirismo: em 2022, foi classificada como o melhor hospital público do Brasil e acumula certificações nacionais e internacionais. Além da assistência, tornou-se espaço de ensino e pesquisa, formando mais de 3 mil estudantes da Unicamp em cursos de medicina, enfermagem, nutrição e farmácia.

Durante a cerimônia de aniversário, o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, destacou a dedicação dos profissionais e o investimento contínuo em inovação. “O HES é referência nacional em qualidade e atendimento humanizado, sustentado pelo compromisso com a população”, afirmou.