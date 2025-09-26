Cambuí terá bloqueio na Cel. Quirino para obras na rede de água

A rua Coronel Quirino, no bairro Cambuí, ficará totalmente interditada neste sábado (27 de novembro), entre 8h30 e 13h, para obras de manutenção na rede de água. O bloqueio ocorrerá na altura do número 1.911, entre as ruas Dr. Carlos Guimarães e Dr. Sampaio Ferraz.

Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o fechamento exigirá mudança temporária no trajeto de veículos e ônibus, além de atenção redobrada de pedestres e ciclistas que circulam pela região. Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão a operação para orientar o trânsito.

O tráfego será redirecionado pelas ruas Dr. Carlos Guimarães, Dr. Diogo Prado, Barão de Ataliba, Dr. Vieira Bueno e dos Bandeirantes.