TRÂNSITO

Cambuí terá bloqueio na Cel. Quirino para obras na rede de água

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Rua Coronel Quirino, no Cambuí, será interditada neste sábado (27), das 8h30 às 13h, para obras de reparo na rede de água.
rua Coronel Quirino, no bairro Cambuí, ficará totalmente interditada neste sábado (27 de novembro), entre 8h30 e 13h, para obras de manutenção na rede de água. O bloqueio ocorrerá na altura do número 1.911, entre as ruas Dr. Carlos Guimarães e Dr. Sampaio Ferraz.

Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o fechamento exigirá mudança temporária no trajeto de veículos e ônibus, além de atenção redobrada de pedestres e ciclistas que circulam pela região. Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão a operação para orientar o trânsito.

O tráfego será redirecionado pelas ruas Dr. Carlos Guimarães, Dr. Diogo Prado, Barão de Ataliba, Dr. Vieira Bueno e dos Bandeirantes.

No transporte coletivo, apenas a linha 386 (Rodoviária – Inclusivo), sentido bairro–Centro, terá alteração. Um ponto de parada será transferido para a parada seguinte, logo após o desvio.

A Emdec informou que toda a área será devidamente sinalizada para reduzir os impactos no tráfego.

