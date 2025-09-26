Campinas amplia combate à dengue em 23 bairros com maior risco

A Secretaria de Saúde de Campinas publicou nesta quinta-feira (25) a 38ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, que define 23 bairros onde as ações contra o Aedes aegypti serão intensificadas. O mosquito é responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya.

Entre as regiões priorizadas estão Vila Costa e Silva, Jardim Ipaussurama, Cidade Satélite Íris 1, Núcleo Boa Vista, Parque Universitário de Viracopos, Jardim São Gabriel e Jardim São José, além de outras áreas do Centro, Leste, Noroeste, Sul, Norte e Sudeste da cidade.

A escolha leva em conta indicadores como número de casos registrados, densidade populacional e presença de imóveis de difícil acesso. A Secretaria ressalta que o alerta também vale para os bairros vizinhos, onde moradores devem redobrar cuidados.

Prevenção em casa