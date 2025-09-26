Campinas amplia combate à dengue em 23 bairros com maior risco

A Secretaria de Saúde de Campinas publicou nesta quinta-feira (25) a 38ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, que define 23 bairros onde as ações contra o Aedes aegypti serão intensificadas. O mosquito é responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya.
Entre as regiões priorizadas estão Vila Costa e Silva, Jardim Ipaussurama, Cidade Satélite Íris 1, Núcleo Boa Vista, Parque Universitário de Viracopos, Jardim São Gabriel e Jardim São José, além de outras áreas do Centro, Leste, Noroeste, Sul, Norte e Sudeste da cidade.
A escolha leva em conta indicadores como número de casos registrados, densidade populacional e presença de imóveis de difícil acesso. A Secretaria ressalta que o alerta também vale para os bairros vizinhos, onde moradores devem redobrar cuidados.
Prevenção em casa
A orientação é clara: eliminar locais com água parada, como latas, pneus, pratos de plantas, calhas e lajes, além de vedar caixas d’água e fechar vasos sanitários sem uso. Essas medidas simples reduzem os criadouros do mosquito e ajudam a evitar novos surtos.
As visitas são realizadas pela empresa Impacto Controle de Pragas. Os agentes usam camiseta laranja com gola careca e logotipo silkado, enquanto os líderes vestem blusa verde. Todos utilizam calça cinza e crachá de identificação. Já os voluntários atuam com colete laranja identificado com a frase “Campinas contra o mosquito”.
A população deve receber as equipes, mas também manter atenção a essas características para evitar golpes.