26 de setembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PROFISSIONAL

Campinas oferece 3.380 vagas em cursos gratuitos de capacitação

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Feirão da Qualificação abre inscrições com 3,3 mil vagas em cursos gratuitos de diferentes áreas.
Feirão da Qualificação abre inscrições com 3,3 mil vagas em cursos gratuitos de diferentes áreas.

A Prefeitura de Campinas abriu nesta semana as inscrições para o Feirão da Qualificação, programa da Secretaria de Trabalho e Renda que reúne mais de 3,3 mil vagas gratuitas em cursos presenciais e online. A iniciativa é realizada em parceria com as instituições Qualificamax, Microlins, Softex e All Net, e busca ampliar as oportunidades de formação para trabalhadores e estudantes.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As capacitações abrangem áreas como tecnologia, administração, empreendedorismo, marketing digital, línguas e informática. Não há limite de idade para participar, e a inscrição deve ser feita presencialmente ou pela internet, conforme a instituição.

Na Qualificamax, os interessados podem escolher entre cursos como Publicidade Online, Photoshop, Empreendedorismo, Gestão de Pessoas, Lógica de Programação e Técnicas em Vendas. As aulas serão realizadas na unidade da rua Barreto Leme, no Centro, com inscrições presenciais de segunda a sexta, das 9h às 18h.

A Microlins oferece 670 vagas para cursos de Inglês, Tecnologias, Digitação e Programa de Desenvolvimento Profissional, nas unidades do Centro, Ouro Verde e Campo Grande. As inscrições são presenciais, na rua Onze de Agosto, também no Centro, das 9h às 15h, mediante apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência.

Já a Softex abriu 950 vagas em áreas ligadas à tecnologia, como Data Science, Cloud Computing, Criação de Games, Desenvolvimento Front-End e Back-End, DevOps, Mobile, UX/UI e Segurança da Informação. As inscrições devem ser feitas pelo site lp.workover.com.br/pmcps.

Na All Net, há 1.500 vagas para cursos de Gestão Empresarial, Inglês e Informática 5.0, todos presenciais, com carga de 12,5 horas. O cadastro deve ser feito diretamente na unidade da Av. Senador Saraiva, das 9h às 15h, também com apresentação de documentos pessoais.

Segundo a Secretaria de Trabalho e Renda, o Feirão é uma oportunidade para quem busca recolocação no mercado de trabalho ou deseja investir em atualização profissional.

Comentários

Comentários