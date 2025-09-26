Campinas oferece 3.380 vagas em cursos gratuitos de capacitação

A Prefeitura de Campinas abriu nesta semana as inscrições para o Feirão da Qualificação, programa da Secretaria de Trabalho e Renda que reúne mais de 3,3 mil vagas gratuitas em cursos presenciais e online. A iniciativa é realizada em parceria com as instituições Qualificamax, Microlins, Softex e All Net, e busca ampliar as oportunidades de formação para trabalhadores e estudantes.
As capacitações abrangem áreas como tecnologia, administração, empreendedorismo, marketing digital, línguas e informática. Não há limite de idade para participar, e a inscrição deve ser feita presencialmente ou pela internet, conforme a instituição.
Na Qualificamax, os interessados podem escolher entre cursos como Publicidade Online, Photoshop, Empreendedorismo, Gestão de Pessoas, Lógica de Programação e Técnicas em Vendas. As aulas serão realizadas na unidade da rua Barreto Leme, no Centro, com inscrições presenciais de segunda a sexta, das 9h às 18h.
A Microlins oferece 670 vagas para cursos de Inglês, Tecnologias, Digitação e Programa de Desenvolvimento Profissional, nas unidades do Centro, Ouro Verde e Campo Grande. As inscrições são presenciais, na rua Onze de Agosto, também no Centro, das 9h às 15h, mediante apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência.
Já a Softex abriu 950 vagas em áreas ligadas à tecnologia, como Data Science, Cloud Computing, Criação de Games, Desenvolvimento Front-End e Back-End, DevOps, Mobile, UX/UI e Segurança da Informação. As inscrições devem ser feitas pelo site lp.workover.com.br/pmcps.
Na All Net, há 1.500 vagas para cursos de Gestão Empresarial, Inglês e Informática 5.0, todos presenciais, com carga de 12,5 horas. O cadastro deve ser feito diretamente na unidade da Av. Senador Saraiva, das 9h às 15h, também com apresentação de documentos pessoais.
Segundo a Secretaria de Trabalho e Renda, o Feirão é uma oportunidade para quem busca recolocação no mercado de trabalho ou deseja investir em atualização profissional.