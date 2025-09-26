Campinas oferece 3.380 vagas em cursos gratuitos de capacitação

A Prefeitura de Campinas abriu nesta semana as inscrições para o Feirão da Qualificação, programa da Secretaria de Trabalho e Renda que reúne mais de 3,3 mil vagas gratuitas em cursos presenciais e online. A iniciativa é realizada em parceria com as instituições Qualificamax, Microlins, Softex e All Net, e busca ampliar as oportunidades de formação para trabalhadores e estudantes.

As capacitações abrangem áreas como tecnologia, administração, empreendedorismo, marketing digital, línguas e informática. Não há limite de idade para participar, e a inscrição deve ser feita presencialmente ou pela internet, conforme a instituição.

Na Qualificamax, os interessados podem escolher entre cursos como Publicidade Online, Photoshop, Empreendedorismo, Gestão de Pessoas, Lógica de Programação e Técnicas em Vendas. As aulas serão realizadas na unidade da rua Barreto Leme, no Centro, com inscrições presenciais de segunda a sexta, das 9h às 18h.