Toyota suspende atividades na região após vendaval afetar fábrica

Um vendaval em Porto Feliz (SP), que arrancou parte do telhado da fábrica de motores da Toyota, provocou a suspensão da produção de veículos em Indaiatuba e Sorocaba. Aproximadamente 6.700 funcionários distribuídos entre as três plantas estão afetados pelo impacto. O episódio ocorreu na segunda-feira (22) e obrigou a montadora a paralisar suas linhas de montagem no dia seguinte, já que não mantém estoques de motores.
A planta de Porto Feliz é considerada estratégica: é a única da marca na América Latina dedicada à produção de motores, com capacidade de cerca de 800 unidades diárias. O fornecimento atende diretamente as fábricas da região, onde são produzidos os modelos Corolla.
Com a cadeia interrompida, a Toyota abriu negociação com sindicatos na quarta-feira (24). A proposta apresentada prevê férias coletivas emergenciais para os funcionários, como forma de preservar empregos. A medida será avaliada em assembleia, com votação marcada para a próxima segunda (29).
Enquanto trabalha na recuperação da unidade atingida, a empresa informou que busca alternativas de fornecimento de motores em outras plantas internacionais para tentar restabelecer a produção no Brasil.
A montadora também sinalizou que lançamentos previstos - como o Yaris Cross, cuja estreia estava prevista para o fim de outubro - sofrerão atraso. A previsão é que a retomada das atividades ocorra somente em 2026, considerando o grau de destruição e a complexidade das obras de recuperação.
Em nota, a montadora reforçou que o diálogo com trabalhadores das três unidades atingidas é prioridade e que o objetivo é manter os postos de trabalho até a normalização da operação.