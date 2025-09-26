Toyota suspende atividades na região após vendaval afetar fábrica

Um vendaval em Porto Feliz (SP), que arrancou parte do telhado da fábrica de motores da Toyota, provocou a suspensão da produção de veículos em Indaiatuba e Sorocaba. Aproximadamente 6.700 funcionários distribuídos entre as três plantas estão afetados pelo impacto. O episódio ocorreu na segunda-feira (22) e obrigou a montadora a paralisar suas linhas de montagem no dia seguinte, já que não mantém estoques de motores.

A planta de Porto Feliz é considerada estratégica: é a única da marca na América Latina dedicada à produção de motores, com capacidade de cerca de 800 unidades diárias. O fornecimento atende diretamente as fábricas da região, onde são produzidos os modelos Corolla.

Com a cadeia interrompida, a Toyota abriu negociação com sindicatos na quarta-feira (24). A proposta apresentada prevê férias coletivas emergenciais para os funcionários, como forma de preservar empregos. A medida será avaliada em assembleia, com votação marcada para a próxima segunda (29).