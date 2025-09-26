Paulínia abre inscrições para editais da cultura com prêmios

A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, abriu inscrições para dois editais da Política Nacional de Cultura Aldir Blanc (PNAB). Os agentes culturais da cidade têm até 9 de outubro para participar.

As oportunidades estão divididas em duas categorias: o Edital 1/2025, voltado à premiação direta para agentes culturais – incluindo artistas, produtores e técnicos –, e o Edital 2/2025, destinado a Pontos e Pontões de Cultura do município.

A secretária de Cultura, Andreia Perini, ressaltou o impacto da iniciativa. “Esta é uma ação fundamental para fomentar e resgatar a cultura local. Garantimos que os recursos federais cheguem a quem realmente faz a cultura acontecer, enriquecendo a vida da população e fortalecendo nossa identidade”, afirmou.