26 de setembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
INCENTIVO À CULTURA

Paulínia abre inscrições para editais da cultura com prêmios

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Todas as informações,regras e documentação necessária estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Paulínia.
Todas as informações,regras e documentação necessária estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Paulínia.

A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, abriu inscrições para dois editais da Política Nacional de Cultura Aldir Blanc (PNAB). Os agentes culturais da cidade têm até 9 de outubro para participar.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As oportunidades estão divididas em duas categorias: o Edital 1/2025, voltado à premiação direta para agentes culturais – incluindo artistas, produtores e técnicos –, e o Edital 2/2025, destinado a Pontos e Pontões de Cultura do município.

A secretária de Cultura, Andreia Perini, ressaltou o impacto da iniciativa. “Esta é uma ação fundamental para fomentar e resgatar a cultura local. Garantimos que os recursos federais cheguem a quem realmente faz a cultura acontecer, enriquecendo a vida da população e fortalecendo nossa identidade”, afirmou.

Todas as regras, documentos necessários e detalhes do processo estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Paulínia.

Comentários

Comentários