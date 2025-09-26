Com fezes de gato, consultório odontológico clandestino é fechado

A Vigilância Sanitária de Campinas interditou um consultório odontológico clandestino que funcionava na Rua Nuno Álvares Pereira, na Vila Nogueira. A ação ocorreu na quarta-feira (24) após uma denúncia feita à Prefeitura pelo telefone 156.

No local, os fiscais encontraram estrutura inadequada, ausência de licença sanitária e dejetos de gatos circulando livremente, inclusive sobre a cadeira usada para procedimentos. O imóvel também servia como residência do responsável, sem entrada independente ou espaço exclusivo para atendimento profissional.

A vistoria ainda apontou a presença de materiais sem esterilização, equipamentos antigos e um aparelho de raio-X sem controle de qualidade.