Com fezes de gato, consultório odontológico clandestino é fechado

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Local em Campinas não tinha estrutura mínima adequada e funcionava sem licença, apresentava dejetos de animais e itens sem esterilização.
Vigilância Sanitária de Campinas interditou um consultório odontológico clandestino que funcionava na Rua Nuno Álvares Pereira, na Vila Nogueira. A ação ocorreu na quarta-feira (24) após uma denúncia feita à Prefeitura pelo telefone 156.

No local, os fiscais encontraram estrutura inadequada, ausência de licença sanitária e dejetos de gatos circulando livremente, inclusive sobre a cadeira usada para procedimentos. O imóvel também servia como residência do responsável, sem entrada independente ou espaço exclusivo para atendimento profissional.

A vistoria ainda apontou a presença de materiais sem esterilização, equipamentos antigos e um aparelho de raio-X sem controle de qualidade.

Não havia condições higiênico-sanitárias necessárias para operacionalização do serviço”, afirmou Ana Heloísa de Lima Vieira, coordenadora departamental da Vigilância Sanitária de Campinas.

O órgão instaurou um processo administrativo, concedendo prazo de dez dias para defesa. O caso também será encaminhado ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO-SP) para apuração da atividade do profissional.

