Homem é condenado por matar esposa de 19 anos em Campinas

A Justiça de Campinas condenou Ricardo Xavier de Souza a 47 anos, 4 meses e 26 dias de prisão em regime fechado pelo feminicídio da esposa, Larissa da Silva Bezerra Xavier, de 19 anos. A sentença é de primeira instância e a defesa ainda pode recorrer.

O crime aconteceu em 23 de outubro de 2024, dentro da casa do casal no bairro Vila Costa e Silva. Segundo a investigação da Polícia Civil, o assassinato foi motivado por uma discussão iniciada após Ricardo ver mensagens de outro homem no celular da vítima.

Em depoimento, ele confessou ter imobilizado Larissa com um golpe mata-leão, tomado a faca que ela segurava e, em seguida, desferido o golpe fatal no pescoço da jovem, já desacordada.