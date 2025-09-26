Procurado por tráfico de drogas é preso em blitz de trânsito

A Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas durante uma operação de blitz realizada na quinta-feira (25), em Itapira.

De acordo com a corporação, o condutor apresentou apenas os documentos do veículo e disse não portar a CNH nem documento de identidade. A atitude nervosa chamou a atenção dos policiais, que realizaram uma checagem junto ao Centro de Operações da PM.

A consulta confirmou que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da comarca de Itapira.