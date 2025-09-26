27 de setembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CAPTURA

Procurado por tráfico de drogas é preso em blitz de trânsito

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Durante a fiscalização, ele apresentou apenas os documentos do carro e, de acordo com a PM, agiu de forma nervosa, alegando não portar RG ou CNH.
Durante a fiscalização, ele apresentou apenas os documentos do carro e, de acordo com a PM, agiu de forma nervosa, alegando não portar RG ou CNH.

A Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas durante uma operação de blitz realizada na quinta-feira (25), em Itapira.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a corporação, o condutor apresentou apenas os documentos do veículo e disse não portar a CNH nem documento de identidade. A atitude nervosa chamou a atenção dos policiais, que realizaram uma checagem junto ao Centro de Operações da PM.

A consulta confirmou que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da comarca de Itapira.

O homem foi conduzido ao plantão policial da cidade, onde o caso foi registrado, e em seguida encaminhado à cadeia, permanecendo à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários