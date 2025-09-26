Empresária perde R$ 480 mil após ligação falsa de gerente

Uma empresária de Jaguariúna sofreu um prejuízo de R$ 480.450 após cair em um golpe de falsos gerentes de banco. O caso foi registrado em boletim de ocorrência nesta quinta-feira (25).

Segundo o relato à polícia, o crime começou quando a vítima acessou o aplicativo bancário para verificar um crédito de venda de terrenos. Pouco depois, recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como Gustavo de Almeida, suposto gerente de sua conta. O golpista afirmou que o sistema estava desatualizado e pediu uma atualização, orientando a empresária a realizar o procedimento no próprio site do banco, incluindo o uso do token digital.

No fim da tarde, ela recebeu outra ligação do mesmo número cadastrado como o do gerente real, pedindo que repetisse a operação. Desconfiada, a empresária recusou e tentou contato direto com a agência, mas novamente caiu na linha dos criminosos. Só depois, ao ligar para a central oficial, confirmou que havia sido vítima de fraude.