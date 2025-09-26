PM descobre refinaria de drogas e prende dois

Uma ação da Polícia Militar, nesta quinta-feira (25), revelou uma refinaria de drogas em funcionamento no Jardim Santa Madalena, em Mogi Guaçu. Dois homens foram presos durante a ocorrência.

A operação começou após um alerta sobre uma possível tentativa de roubo a uma casa na Estrada Miguel Martini. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram três suspeitos em frente ao imóvel. Na tentativa de fuga, eles correram para os fundos do terreno, com acesso ao Rio Mogi Guaçu, o que levou a PM a montar um cerco com reforço de viaturas.

Dois dos indivíduos foram capturados – um na mata e outro nos fundos do imóvel. Dentro da residência, a polícia descobriu que não se tratava de uma vítima de roubo, mas sim de uma refinaria de drogas, possivelmente usada para o processamento de cocaína.