Vacinação contra febre amarela será reforçada para romeiros

A Secretaria de Saúde de Campinas reforçou a importância da vacina contra febre amarela para quem pretende participar das Rotas da Fé no feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro. A dose leva dez dias para gerar proteção, por isso a aplicação deve ser feita com antecedência.

Grande parte dos romeiros percorre áreas rurais, periurbanas e com presença de mata, onde o risco de transmissão do vírus é maior. O alerta é reforçado também pelo governo estadual, que orienta moradores e viajantes a estarem com a imunização em dia.

Além da campanha, Campinas retomará a vacinação domiciliar em regiões estratégicas, medida já aplicada no início do ano, quando foram percorridos 11,9 mil imóveis e aplicadas 7,8 mil doses. A ação será realizada neste sábado (27), nos bairros Jardim Boa Esperança, Vila do Sossego e em áreas próximas à Rua Benedita Iny de Ávila, no Campo Grande.