25 de setembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
APARECIDA

Vacinação contra febre amarela será reforçada para romeiros

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Prefeitura reforça vacinação contra febre amarela antes das Rotas da Fé e retoma ações domiciliares para ampliar cobertura.
Prefeitura reforça vacinação contra febre amarela antes das Rotas da Fé e retoma ações domiciliares para ampliar cobertura.

Secretaria de Saúde de Campinas reforçou a importância da vacina contra febre amarela para quem pretende participar das Rotas da Fé no feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro. A dose leva dez dias para gerar proteção, por isso a aplicação deve ser feita com antecedência.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Grande parte dos romeiros percorre áreas rurais, periurbanas e com presença de mata, onde o risco de transmissão do vírus é maior. O alerta é reforçado também pelo governo estadual, que orienta moradores e viajantes a estarem com a imunização em dia.

Além da campanha, Campinas retomará a vacinação domiciliar em regiões estratégicas, medida já aplicada no início do ano, quando foram percorridos 11,9 mil imóveis e aplicadas 7,8 mil doses. A ação será realizada neste sábado (27), nos bairros Jardim Boa Esperança, Vila do Sossego e em áreas próximas à Rua Benedita Iny de Ávila, no Campo Grande.

Atualmente, o município registra quatro casos confirmados em 2025, com dois óbitos. Em 2024, a cobertura vacinal chegou a 85,4%, acima dos 83,8% de 2023, mas ainda abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Mesmo em momento de baixa circulação viral, precisamos garantir a proteção, sobretudo para quem frequenta áreas de risco. Vacinar é prevenir novos casos e salvar vidas”, destacou Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização.

Como se vacinar

O imunizante está disponível em todos os centros de saúde (CSs). É necessário apresentar documento com foto e, se houver, caderneta de vacinação. Os endereços podem ser consultados no site vacina.campinas.sp.gov.br

.

  • Crianças a partir de 9 meses: 1ª dose, com reforço aos 4 anos.
  • De 5 anos em diante: uma dose ao longo da vida é suficiente.
  • Crianças de 6 a 8 meses: podem receber em situação especial, com orientação para completar o esquema.
  • Idosos (60+): aplicação depende de avaliação médica.
  • Gestantes e lactantes: recebem recomendações específicas sobre amamentação.

Quem não tiver certeza sobre já ter recebido a vacina deve procurar um centro de saúde.

Comentários

Comentários