Vacinação contra febre amarela será reforçada para romeiros

A Secretaria de Saúde de Campinas reforçou a importância da vacina contra febre amarela para quem pretende participar das Rotas da Fé no feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro. A dose leva dez dias para gerar proteção, por isso a aplicação deve ser feita com antecedência.
Grande parte dos romeiros percorre áreas rurais, periurbanas e com presença de mata, onde o risco de transmissão do vírus é maior. O alerta é reforçado também pelo governo estadual, que orienta moradores e viajantes a estarem com a imunização em dia.
Além da campanha, Campinas retomará a vacinação domiciliar em regiões estratégicas, medida já aplicada no início do ano, quando foram percorridos 11,9 mil imóveis e aplicadas 7,8 mil doses. A ação será realizada neste sábado (27), nos bairros Jardim Boa Esperança, Vila do Sossego e em áreas próximas à Rua Benedita Iny de Ávila, no Campo Grande.
Atualmente, o município registra quatro casos confirmados em 2025, com dois óbitos. Em 2024, a cobertura vacinal chegou a 85,4%, acima dos 83,8% de 2023, mas ainda abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde.
“Mesmo em momento de baixa circulação viral, precisamos garantir a proteção, sobretudo para quem frequenta áreas de risco. Vacinar é prevenir novos casos e salvar vidas”, destacou Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização.
Como se vacinar
O imunizante está disponível em todos os centros de saúde (CSs). É necessário apresentar documento com foto e, se houver, caderneta de vacinação. Os endereços podem ser consultados no site vacina.campinas.sp.gov.br
- Crianças a partir de 9 meses: 1ª dose, com reforço aos 4 anos.
- De 5 anos em diante: uma dose ao longo da vida é suficiente.
- Crianças de 6 a 8 meses: podem receber em situação especial, com orientação para completar o esquema.
- Idosos (60+): aplicação depende de avaliação médica.
- Gestantes e lactantes: recebem recomendações específicas sobre amamentação.
Quem não tiver certeza sobre já ter recebido a vacina deve procurar um centro de saúde.