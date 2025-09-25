Santa Lúcia terá rua interditada para feira comunitária

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar nesta sexta-feira (26), das 16h às 22h, um trecho da rua Armando Rocha Brito Júnior, no Jardim Santa Lúcia. É a segunda semana seguida em que o bloqueio ocorre para a realização de uma feira comunitária.

O trecho fechado ao tráfego fica entre a avenida Ruy Rodriguez e a rua Dr. Augusto Afonso Ferreira. Como alternativa, a Emdec programou desvio pelas ruas Dona Joana Zanaga Aboim Gomes e Dr. Augusto Afonso Ferreira.

Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar motoristas e monitorar a circulação durante o período da interdição.