Anel viário terá interdição em Campinas para simulado de acidente

O anel viário Magalhães Teixeira (SP-083) terá um trecho interditado nesta quinta-feira (25/9), entre as rodovias Bandeirantes (SP-348) e Miguel Melhado Campos (SP-324), no período das 11h às 17h, para a realização de um simulado de acidente grave.

Durante o bloqueio, os motoristas deverão utilizar como alternativa a rodovia Santos Dumont (SP-075), que também conecta a Bandeirantes à Miguel Melhado. Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, o trecho de 4 km escolhido para o exercício tem baixo fluxo de veículos, não possui acessos locais e foi programado para o horário de menor movimento.

O fechamento começa às 11h para a montagem do cenário. O treinamento em si terá início às 14h e irá reproduzir uma ocorrência com múltiplas vítimas e vazamento de produto perigoso. Além das equipes operacionais da concessionária, participarão do simulado o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Defesa Civil, SAMU, Cetesb e Ambipar. A Liga do Trauma da Unicamp, com alunos de medicina e enfermagem, também acompanhará a atividade.