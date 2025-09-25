Campinas reduz em 18% número de famílias em situação de pobreza

Campinas reduziu em 18% o número de famílias em situação de pobreza entre 2023 e 2025 — de 66,5 mil para 54,4 mil. Só o Renda Campinas atendeu 42,6 mil famílias nesse período, das quais mais de 27 mil conseguiram superar a vulnerabilidade. Agora, a Prefeitura aposta em uma nova estratégia para acelerar esse movimento: o programa Próximo Passo, lançado nesta quarta-feira (24) no Paço Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A proposta é transformar os programas de transferência de renda em ponto de partida, e não de chegada, oferecendo suporte para que famílias alcancem autonomia financeira por meio do emprego, da capacitação profissional e do empreendedorismo. O foco inicial será em beneficiários do Renda Campinas e do CadÚnico.

“Essas famílias não podem depender desses auxílios pelo resto da vida. O Próximo Passo vai criar condições reais para a autonomia, seja pelo emprego formal ou pelo empreendedorismo”, afirmou o prefeito Dário Saadi durante o lançamento.

Como funciona