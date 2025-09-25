Campinas reduz em 18% número de famílias em situação de pobreza

Campinas reduziu em 18% o número de famílias em situação de pobreza entre 2023 e 2025 — de 66,5 mil para 54,4 mil. Só o Renda Campinas atendeu 42,6 mil famílias nesse período, das quais mais de 27 mil conseguiram superar a vulnerabilidade. Agora, a Prefeitura aposta em uma nova estratégia para acelerar esse movimento: o programa Próximo Passo, lançado nesta quarta-feira (24) no Paço Municipal.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A proposta é transformar os programas de transferência de renda em ponto de partida, e não de chegada, oferecendo suporte para que famílias alcancem autonomia financeira por meio do emprego, da capacitação profissional e do empreendedorismo. O foco inicial será em beneficiários do Renda Campinas e do CadÚnico.
“Essas famílias não podem depender desses auxílios pelo resto da vida. O Próximo Passo vai criar condições reais para a autonomia, seja pelo emprego formal ou pelo empreendedorismo”, afirmou o prefeito Dário Saadi durante o lançamento.
Como funciona
O programa foi estruturado em seis etapas progressivas: acolhimento, preparação, qualificação técnica, apoio ao empreendedorismo, conexão com o mercado de trabalho e acompanhamento contínuo. Além das ações de capacitação, haverá auxílio em transporte, alimentação e cuidado infantil, para garantir a participação dos beneficiários.
A execução será intersetorial, reunindo as secretarias de Assistência Social, Trabalho e Renda, Educação, Políticas para as Mulheres e Desenvolvimento Econômico. O modelo prevê desde cursos de alfabetização e profissionalização até apoio à formalização de microempreendedores individuais (MEIs).
Segundo a secretária Vandecleya Moro (Assistência Social), o novo programa é continuidade de uma trajetória de avanços. “A queda nos números mostra que políticas públicas consistentes funcionam. O Próximo Passo dá sequência a esse processo de inclusão produtiva e redução da pobreza”, afirmou.
A secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flosi, destacou a aproximação com as demandas locais. “Vamos abrir caminhos para pequenos empresários e prestadores de serviço, com qualificação voltada para a realidade da cidade”, disse. Já a secretária de Políticas para as Mulheres, Alessandra Herrmann, frisou a atenção especial às mulheres em situação de vulnerabilidade, com incentivo ao empreendedorismo feminino.
Primeira ação
A estreia territorial do programa será neste sábado (27), na comunidade Rosa Balão, em parceria com o Projeto Berith e o Varal Solidário. Serão oferecidos cursos, orientações de emprego e serviços sociais para as famílias beneficiárias.
“Ver a Prefeitura levar um programa tão completo para nossa comunidade é motivo de esperança”, afirmou Rafael Reale Brandão, líder comunitário do Projeto Berith.
Com o lema “cada passo importa”, a Prefeitura reforça que o auxílio emergencial deve ser apenas o início de uma jornada rumo à independência econômica e à dignidade.