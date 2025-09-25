Carro pega fogo após acidente com caminhão na Bandeirantes

Um grave acidente envolvendo um automóvel Renault Kwid e um caminhão Scania causou incêndio e bloqueios parciais na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas, na tarde desta quarta-feira (24). A colisão ocorreu por volta das 17h50, na altura do km 87, sentido capital-interior.

De acordo com a AutoBAn, concessionária que administra o trecho, o automóvel trafegava pela faixa 3 de rolamento quando tentou mudar de faixa. No momento da manobra, acabou sendo atingido na traseira pelo caminhão, que seguia pela faixa ao lado. Com o impacto, o carro tombou e pegou fogo.

O condutor do Kwid ficou gravemente ferido e foi socorrido ao pronto-socorro. O motorista da carreta não se feriu. O caminhão, que estava vazio e sem carga perigosa, conseguiu seguir viagem após o atendimento no local. Já o automóvel foi removido ao pátio da Polícia Militar Rodoviária.