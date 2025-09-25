Polícia Civil fecha bingo com 100 máquinas no Castelo

Uma operação da Polícia Civil flagrou na noite desta quarta-feira (24), no Centro de Campinas, uma casa de bingo clandestina com cerca de 100 máquinas caça-níqueis em funcionamento e aproximadamente 40 pessoas no local, entre funcionários e jogadores. A ação ocorreu após denúncia anônima que também indicava a existência de uma possível vítima em cárcere privado, o que não se confirmou.

Segundo o boletim de ocorrência, parte das máquinas estava ligada, com fichários intactos ou já violados, indicando movimentação recente de jogos. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial do 1º Distrito Policial de Campinas, sob a supervisão do delegado Carlos Renato de Melo Ribeiro. Equipes do GOE (Grupo de Operações Especiais) foram acionadas para dar apoio à condução dos envolvidos.

A perícia foi requisitada e investigadores do plantão estiveram no imóvel para auxiliar na recolha de objetos ilícitos e na destruição dos equipamentos utilizados para o jogo ilegal. Os responsáveis pelo bingo foram identificados e ouvidos por meio do sistema de oitiva audiovisual da Polícia Civil, mas optaram por permanecer em silêncio. O mesmo ocorreu com os jogadores abordados.