40 NA DELEGACIA

Polícia Civil fecha bingo com 100 máquinas no Castelo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Civil
Operação estoura casa de bingo com 100 máquinas caça-níqueis e cerca de 40 pessoas em flagrante no Centro de Campinas.
Uma operação da Polícia Civil flagrou na noite desta quarta-feira (24), no Centro de Campinas, uma casa de bingo clandestina com cerca de 100 máquinas caça-níqueis em funcionamento e aproximadamente 40 pessoas no local, entre funcionários e jogadores. A ação ocorreu após denúncia anônima que também indicava a existência de uma possível vítima em cárcere privado, o que não se confirmou.

Segundo o boletim de ocorrência, parte das máquinas estava ligada, com fichários intactos ou já violados, indicando movimentação recente de jogos. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial do 1º Distrito Policial de Campinas, sob a supervisão do delegado Carlos Renato de Melo Ribeiro. Equipes do GOE (Grupo de Operações Especiais) foram acionadas para dar apoio à condução dos envolvidos.

A perícia foi requisitada e investigadores do plantão estiveram no imóvel para auxiliar na recolha de objetos ilícitos e na destruição dos equipamentos utilizados para o jogo ilegal. Os responsáveis pelo bingo foram identificados e ouvidos por meio do sistema de oitiva audiovisual da Polícia Civil, mas optaram por permanecer em silêncio. O mesmo ocorreu com os jogadores abordados.

Todos os envolvidos foram liberados após assinarem um termo de compromisso de comparecimento à Justiça. O caso segue sob análise do delegado titular, e os procedimentos de praxe foram adotados para comunicação às autoridades competentes.

