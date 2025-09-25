Homem é preso por tráfico com drogas escondidas em geladeira

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim do Lago, em Hortolândia, após uma denúncia anônima sobre atividades ilícitas na Rua Marginal A.

Durante a ação, policiais militares abordaram dois homens. Um deles confessou envolvimento com o tráfico e apontou o esconderijo dos entorpecentes. Dentro de uma caminhonete vermelha abandonada foram encontradas 29 porções de crack, 65 de dry, 63 de maconha e 182 de cocaína, somando 339 porções apreendidas.

O suspeito também levou os policiais até um comércio de sucatas próximo, onde foram localizados R$ 476 escondidos em uma geladeira, além de R$ 50 que estavam com ele. Segundo declarou, o valor era proveniente da venda de drogas.