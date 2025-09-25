Amparo em Foco abre inscrições para seleção de fotografia

A nona edição do Festival de Fotografia Amparo em Foco está com inscrições abertas até o dia 18 de outubro para as convocatórias das exposições coletivas “Ensaio Aberto” e “Trabalho”, além do Varal Fotográfico 2025. A participação é gratuita e destinada a fotógrafos e artistas visuais, profissionais ou amadores, de qualquer parte do Brasil e até mesmo residentes no exterior.

O evento será realizado entre os dias 5 e 9 de novembro, no Centro Histórico de Amparo, estância do Circuito das Águas Paulista localizada a 130 km de São Paulo e a 68 km de Campinas.

As atividades estarão distribuídas em três pontos: Cine Foto Clube de Amparo, Praça Monsenhor João Baptista Lisboa (Praça da Catedral) e Ladeira das Artes. A programação prevê exposições, palestras, oficinas e passeios fotográficos durante os cinco dias.