Emdec bloqueia ruas para obras em rede de gás no Ouro Verde

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) vai bloquear trechos de duas vias na região do Ouro Verde, nesta quinta-feira (25), para execução de obras da rede de gás da Comgás. A intervenção ocorre das 9h às 17h.

O primeiro bloqueio será na Rua Faustino Von Zuben, entre as ruas Terezinha de Assis Santos Tomaz e José Pinto dos Santos, no Jardim São Pedro de Viracopos (região do DIC VI). Agentes de trânsito vão monitorar a circulação e podem adotar a operação de comporta, liberando os dois sentidos de forma alternada. Não haverá impacto nas linhas de ônibus que passam pelo local.

No mesmo horário, a Rua Édson Arantes do Nascimento, no Jardim Profilurb, ficará bloqueada na altura do número 346, entre as ruas Santo Dias da Silva e Nelson Barbosa da Silva. O desvio programado será pelas ruas Domingos Jacinto e Nelson Barbosa da Silva, com acompanhamento dos agentes da Mobilidade Urbana.