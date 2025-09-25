25 de setembro de 2025
SEGURANÇA

GM recupera carro e moto roubados na região do Campo Belo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GM
Caso foi atendido pela Guarda Municipal de Campinas
Caso foi atendido pela Guarda Municipal de Campinas

Durante uma ronda de rotina no Jardim Itaguaçu, na tarde de quarta-feira (24), a Guarda Municipal de Campinas recuperou dois veículos roubados. A ocorrência foi registrada no 9º Distrito Policial e os bens já foram devolvidos aos proprietários.

A ação começou quando os agentes avistaram um Chevrolet Ônix prata com a dianteira danificada. Após consulta no sistema, foi confirmado que havia registro de roubo ou furto. Poucos metros depois, na mesma via, os guardas encontraram uma motocicleta abandonada, sem retrovisores e com o painel danificado.

Apesar de não constar queixa inicial no sistema, o proprietário da moto foi localizado e confirmou que o veículo havia sido furtado na noite anterior.

Os dois veículos foram removidos ao 9º DP para os trâmites legais e, após os procedimentos, foram restituídos oficialmente aos donos.

