GM recupera carro e moto roubados na região do Campo Belo

Durante uma ronda de rotina no Jardim Itaguaçu, na tarde de quarta-feira (24), a Guarda Municipal de Campinas recuperou dois veículos roubados. A ocorrência foi registrada no 9º Distrito Policial e os bens já foram devolvidos aos proprietários.

A ação começou quando os agentes avistaram um Chevrolet Ônix prata com a dianteira danificada. Após consulta no sistema, foi confirmado que havia registro de roubo ou furto. Poucos metros depois, na mesma via, os guardas encontraram uma motocicleta abandonada, sem retrovisores e com o painel danificado.

Apesar de não constar queixa inicial no sistema, o proprietário da moto foi localizado e confirmou que o veículo havia sido furtado na noite anterior.