Baep de Campinas prende procurado por assalto a banco e homicídio

Um homem procurado pela Justiça por latrocínio e homicídio qualificado foi preso na tarde de quarta-feira (24) em Campo Limpo. A prisão foi realizada por equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Campinas durante patrulhamento na Estrada De Ville St. James, região da Fazenda Garcia.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta no sistema revelou um mandado de prisão em aberto contra ele. Segundo o boletim registrado no Distrito Policial Central, o suspeito é investigado por assaltos a bancos, ataques a carros-fortes e um homicídio cometido por pistolagem.
Após a confirmação da ordem judicial, ele foi levado à delegacia para os registros de praxe e, em seguida, encaminhado à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça.