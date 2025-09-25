Baep de Campinas prende procurado por assalto a banco e homicídio

Um homem procurado pela Justiça por latrocínio e homicídio qualificado foi preso na tarde de quarta-feira (24) em Campo Limpo. A prisão foi realizada por equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Campinas durante patrulhamento na Estrada De Ville St. James, região da Fazenda Garcia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta no sistema revelou um mandado de prisão em aberto contra ele. Segundo o boletim registrado no Distrito Policial Central, o suspeito é investigado por assaltos a bancos, ataques a carros-fortes e um homicídio cometido por pistolagem.

Após a confirmação da ordem judicial, ele foi levado à delegacia para os registros de praxe e, em seguida, encaminhado à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça.