GCM morre ao tentar destravar caçamba do caminhão que trabalhava

A Polícia Civil divulgou o boletim de ocorrência sobre a morte do guarda civil municipal Ednaldo de Oliveira, de 49 anos, que sofreu um acidente fatal enquanto manuseava um caminhão na quarta-feira (24), em Mogi Guaçu.

Segundo relato de testemunha aos colegas da Guarda Civil Municipal, Ednaldo descarregava terra quando a caçamba do veículo travou após subir cerca de um metro. Na tentativa de destravar o sistema, ele entrou debaixo do equipamento e golpeou o cilindro hidráulico com um martelo. Nesse momento, a caçamba desceu de forma repentina e atingiu sua cabeça.

O Samu foi acionado, mas o guarda não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi isolada pela PM e GCM, enquanto a Polícia Científica realizou a perícia.