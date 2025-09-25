25 de setembro de 2025
TRISTE

GCM morre ao tentar destravar caçamba do caminhão que trabalhava

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas ele não resistiu e morreu no local.

A Polícia Civil divulgou o boletim de ocorrência sobre a morte do guarda civil municipal Ednaldo de Oliveira, de 49 anos, que sofreu um acidente fatal enquanto manuseava um caminhão na quarta-feira (24), em Mogi Guaçu.

Segundo relato de testemunha aos colegas da Guarda Civil Municipal, Ednaldo descarregava terra quando a caçamba do veículo travou após subir cerca de um metro. Na tentativa de destravar o sistema, ele entrou debaixo do equipamento e golpeou o cilindro hidráulico com um martelo. Nesse momento, a caçamba desceu de forma repentina e atingiu sua cabeça.

O Samu foi acionado, mas o guarda não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi isolada pela PM e GCM, enquanto a Polícia Científica realizou a perícia.

O caso foi registrado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ). O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

