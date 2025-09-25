25 de setembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Ar polar derruba temperaturas em Campinas e região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Massa de ar polar provoca queda brusca nas temperaturas e sensação térmica mais baixa nesta quinta-feira (25).
Uma massa de ar frio de origem polar avança sobre a RMC (Região Metropolitana de Campinas) nesta quinta-feira (25), trazendo uma queda acentuada nas temperaturas e aumentando a sensação de frio.

A previsão aponta para céu parcialmente nublado a nublado, com ventos intensos e contínuos, que reforçam a sensação térmica mais baixa. A mínima deve ficar em torno de 14°C, enquanto a máxima não deve passar dos 21°C.

Embora a possibilidade seja pequena, chuvas fracas e isoladas não estão descartadas ao longo do dia, devido à umidade transportada pelo vento que vem do oceano.

A recomendação é que os moradores saiam de casa bem agasalhados, já que a combinação de baixas temperaturas, nebulosidade e rajadas de vento intensifica o frio.

