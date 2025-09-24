Campinas reduz focos de incêndio e planeja reforço para 2026

A Operação Estiagem 2025 em Campinas apresentou resultados expressivos no combate aos incêndios. Entre 1º de maio e 22 de setembro, a Defesa Civil detectou 334 focos de queimadas por satélite, contra 850 no mesmo período do ano passado. O Corpo de Bombeiros registrou 581 ocorrências, número também menor que os 930 casos de 2024.
O balanço divulgado nesta quarta-feira (24), durante a última reunião do comitê gestor da operação, apontou ainda a emissão de 81 boletins de baixa temperatura, 18 de ondas de frio e 41 de baixa umidade do ar. Houve também 190 vistorias em áreas de vegetação e 324 no entorno do Aeroporto de Viracopos.
Apesar da redução, o coordenador regional da Defesa Civil, Sidnei Furtado, alertou que a estiagem de 2026 deve ser mais severa, com altas temperaturas e risco elevado de incêndios e escassez hídrica.
Medidas para o próximo ano
Entre as ações planejadas está a construção de um reservatório de 20 mil litros no entorno da Mata de Santa Genebra, que não possui rede de abastecimento. A medida é semelhante à adotada no Pico das Cabras, em Joaquim Egídio, que recebeu reservatório de 100 mil litros de água de reuso.
Também está prevista a instalação de seis novos hidrantes em áreas como Jardim Florence II, Jardim Monte Belo, Jardim Santa Cândida, Jardim São Quirino, Gargantilha e Village, elevando para 694 o total de pontos disponíveis para combate ao fogo.
O capitão do Corpo de Bombeiros, Pedro Henrique Borges, destacou a importância da parceria com a Sanasa, que tem realizado ajustes na vazão de água dos hidrantes. “Esses equipamentos podem garantir fornecimento contínuo em situações de emergência”, afirmou.
Olho nas chuvas de verão
A reunião também tratou da preparação para a Operação Chuvas de Verão 2025-2026, que começa em dezembro. Estão previstas medidas como a instalação de uma estação meteorológica no Campo Grande, além de defensas metálicas e régua comunitária em Sousas, para acompanhar o nível do Ribeirão das Cabras.
Em outubro, será realizada audiência pública para apresentar a minuta do decreto e ouvir sugestões da população.