Campinas reduz focos de incêndio e planeja reforço para 2026

A Operação Estiagem 2025 em Campinas apresentou resultados expressivos no combate aos incêndios. Entre 1º de maio e 22 de setembro, a Defesa Civil detectou 334 focos de queimadas por satélite, contra 850 no mesmo período do ano passado. O Corpo de Bombeiros registrou 581 ocorrências, número também menor que os 930 casos de 2024.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O balanço divulgado nesta quarta-feira (24), durante a última reunião do comitê gestor da operação, apontou ainda a emissão de 81 boletins de baixa temperatura, 18 de ondas de frio e 41 de baixa umidade do ar. Houve também 190 vistorias em áreas de vegetação e 324 no entorno do Aeroporto de Viracopos.

Apesar da redução, o coordenador regional da Defesa Civil, Sidnei Furtado, alertou que a estiagem de 2026 deve ser mais severa, com altas temperaturas e risco elevado de incêndios e escassez hídrica.

Medidas para o próximo ano