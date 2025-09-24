Alça de acesso da Guilherme Campos será interditada

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar, nesta quinta-feira (25), o trecho da rua Um, alça de acesso entre as avenidas Guilherme Campos e João Marcos Fantinatti, no Jardim Santa Genebra, próximo ao Parque Dom Pedro. O bloqueio ocorre das 5h às 18h para o içamento de peças de concreto de grande porte por guindaste.

Durante o período, o acesso será restrito apenas a moradores. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar motoristas e monitorar o trânsito.

A alternativa de desvio indicada pela Emdec será pela avenida Guilherme Campos, ruas Armando Strazzacappa, Lauro Vanucci e rua Três, até alcançar as avenidas Ricardo Rocha Bomfim e João Marcos Fantinatti. A operação será conduzida pela empresa Ática Desenvolvimento Imobiliário Ltda.