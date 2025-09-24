Polícia apreende 10 kg de cocaína em abordagem na Anhanguera

Uma operação do Policiamento Rodoviário resultou na apreensão de 10 quilos de pasta base de cocaína e R$ 9.700 em dinheiro, nesta terça-feira (23), em Nova Odessa, na Rodovia Anhanguera.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A abordagem aconteceu após a denúncia de um frentista de posto, que desconfiou do pagamento do combustível feito com várias notas de pequeno valor, prática associada a atividades de tráfico. O cerco foi montado na altura do km 117 da pista norte.

No veículo estavam um homem, sua esposa grávida de três meses e duas filhas pequenas, todos de origem boliviana e sem antecedentes criminais. Durante a revista, os policiais localizaram os pacotes da droga escondidos sobre o assoalho na parte traseira do carro.