NA RODOVIA

Polícia apreende 10 kg de cocaína em abordagem na Anhanguera

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
Divulgação/PMRv
Apreensão ocorreu na Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa; no carro estavam um homem, a esposa grávida e duas filhas pequenas.
Uma operação do Policiamento Rodoviário resultou na apreensão de 10 quilos de pasta base de cocaína e R$ 9.700 em dinheiro, nesta terça-feira (23), em Nova Odessa, na Rodovia Anhanguera.

A abordagem aconteceu após a denúncia de um frentista de posto, que desconfiou do pagamento do combustível feito com várias notas de pequeno valor, prática associada a atividades de tráfico. O cerco foi montado na altura do km 117 da pista norte.

No veículo estavam um homem, sua esposa grávida de três meses e duas filhas pequenas, todos de origem boliviana e sem antecedentes criminais. Durante a revista, os policiais localizaram os pacotes da droga escondidos sobre o assoalho na parte traseira do carro.

O condutor disse que receberia R$ 5 mil para transportar a carga de São Paulo até Catanduva, no bairro Parque Olímpia. Todos os ocupantes foram encaminhados ao Plantão Policial de Nova Odessa, onde a ocorrência foi registrada.

