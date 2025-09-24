HC alerta para 1,8 mil mortes na espera de transplante no Brasil

Entre janeiro e junho deste ano, 1.863 pessoas morreram na fila de transplante no Brasil, segundo dados apresentados pelo Hospital de Clínicas da Unicamp (HC) durante a abertura da Semana Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos. Atualmente, cerca de 78 mil pacientes aguardam por um órgão no país.

De acordo com o levantamento, 45% das famílias não autorizam a retirada de órgãos após a constatação de morte encefálica. Pela legislação, a doação só ocorre mediante essa autorização, o que torna o diálogo familiar essencial.

O médico Helder Lessa Zambelli, coordenador da Organização de Procura de Órgãos (OPO) do HC, defendeu uma campanha permanente de esclarecimento. “Precisamos levar informação às escolas para que os estudantes entendam os protocolos e a dimensão da importância da doação. As famílias precisam autorizar. Sem isso, nada acontece. Queremos agradecer imensamente às que já disseram sim”, afirmou.

Banco de Multitecidos