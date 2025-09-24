HC alerta para 1,8 mil mortes na espera de transplante no Brasil

Entre janeiro e junho deste ano, 1.863 pessoas morreram na fila de transplante no Brasil, segundo dados apresentados pelo Hospital de Clínicas da Unicamp (HC) durante a abertura da Semana Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos. Atualmente, cerca de 78 mil pacientes aguardam por um órgão no país.
De acordo com o levantamento, 45% das famílias não autorizam a retirada de órgãos após a constatação de morte encefálica. Pela legislação, a doação só ocorre mediante essa autorização, o que torna o diálogo familiar essencial.
O médico Helder Lessa Zambelli, coordenador da Organização de Procura de Órgãos (OPO) do HC, defendeu uma campanha permanente de esclarecimento. “Precisamos levar informação às escolas para que os estudantes entendam os protocolos e a dimensão da importância da doação. As famílias precisam autorizar. Sem isso, nada acontece. Queremos agradecer imensamente às que já disseram sim”, afirmou.
Banco de Multitecidos
O HC também mantém um Banco Multitecidos, que armazena cartilagens, ossos e tendões doados após a morte ou em vida. Segundo o médico Gustavo Constantino, responsável pelo serviço, um mesmo tecido pode beneficiar até 30 pessoas. Ele explica que cirurgias como a de prótese total de quadril podem gerar doações, já que a cabeça do fêmur retirada pode ser aproveitada em transplantes.
Apesar do potencial, o número de doadores é considerado baixo. “A demanda é cinco vezes maior que a oferta, e ainda enfrentamos preconceitos infundados. Quando captamos um osso, fazemos a reconstrução do membro com uma órtese. O corpo não fica deformado”, esclareceu.
A superintendente do HC, Elaine Ataíde, destacou que o hospital é hoje o que mais realiza transplantes de fígado e rins do interior de São Paulo. O reitor da Unicamp, Paulo Cesar Montagner, agradeceu o empenho das equipes. “Fico imaginando a complexidade da logística exigida até a chegada do órgão à sala de cirurgia. Vocês é que fazem a vida acontecer”, disse.
A semana de atividades foi aberta com apresentação do sexteto de cordas Arco Brasil, de Hortolândia, e seguirá com mobilizações, ações educativas, panfletagens e eventos de sensibilização em alusão ao Dia Nacional do Doador de Órgãos, celebrado em 27 de setembro.