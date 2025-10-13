Campinas registra aumento nas interdições de clínicas de estética

O número de clínicas de estética interditadas em Campinas cresceu de forma expressiva neste ano. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, entre janeiro e agosto de 2025, dez estabelecimentos foram fechados por irregularidades, contra apenas um em todo o ano anterior.
A fiscalização também atingiu o setor odontológico. Nos oito primeiros meses do ano, 23 clínicas foram interditadas, muitas delas voltadas a procedimentos estéticos. O número já se aproxima do total de 25 interdições registradas em 2024.
De acordo com Ana Heloísa de Lima Vieira, coordenadora da Vigilância Sanitária, as principais falhas encontradas incluem ausência de licença sanitária, profissionais sem habilitação, estrutura física inadequada e higiene precária. Nos espaços odontológicos, foram constatadas ainda irregularidades no controle radiológico e na qualidade das imagens.
“Existe uma concentração maior de clínicas em bairros como Centro, Taquaral e Cambuí, mas os problemas aparecem em todas as regiões”, afirmou a coordenadora. Ela ressaltou a importância das denúncias feitas pela população, que complementam o trabalho de monitoramento realizado pela Prefeitura.
Além de fiscalizar, a Vigilância orienta sobre como escolher locais seguros. A população deve verificar limpeza do espaço, habilitação dos profissionais, licença sanitária visível e dentro da validade, uso de materiais descartáveis e validade dos produtos. Também é essencial desconfiar de preços muito abaixo do mercado ou de promessas que pareçam impossíveis de cumprir.
“É fundamental observar se o preço não destoa da prática comum, porque são serviços que exigem qualificação técnica e insumos de custo elevado. Além disso, buscar referências com pessoas de confiança ajuda a evitar riscos”, destacou Ana Heloísa.
Irregularidades podem ser denunciadas pelo telefone 156 ou pelo WhatsApp (19) 2116-0156. Dúvidas podem ser esclarecidas com a Vigilância Sanitária pelo telefone (19) 2515-7134 ou pelo e-mail devisa.sanitaria@campinas.sp.gov.br.