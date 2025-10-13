Campinas registra aumento nas interdições de clínicas de estética

O número de clínicas de estética interditadas em Campinas cresceu de forma expressiva neste ano. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, entre janeiro e agosto de 2025, dez estabelecimentos foram fechados por irregularidades, contra apenas um em todo o ano anterior.

A fiscalização também atingiu o setor odontológico. Nos oito primeiros meses do ano, 23 clínicas foram interditadas, muitas delas voltadas a procedimentos estéticos. O número já se aproxima do total de 25 interdições registradas em 2024.

De acordo com Ana Heloísa de Lima Vieira, coordenadora da Vigilância Sanitária, as principais falhas encontradas incluem ausência de licença sanitária, profissionais sem habilitação, estrutura física inadequada e higiene precária. Nos espaços odontológicos, foram constatadas ainda irregularidades no controle radiológico e na qualidade das imagens.